Ромина Тасевска сбъдна мечтата си за нова къща. Заедно със своя съпруг Дарко Тасевски започнаха да стоят своя дом преди няколко години, като надзираваха пряко работата на строителите."Ще има по-голям двор, в който момчетата да играят футбол. От басейна се отказахме, първо, че е неоправдана инвестиция, второ, че така или иначе имаме ваканционна вила, която е на морето и ако искаме басейн, винаги можем да отидем там. Искахме да има по-голяма площ, на която децата да играят. Мислим да си направим фитнес на открито, просто да има място, на което да си изразходват енергията“, беше споделила Ромина преди време."Една дългоочаквана мечта за мен и моето семейство се сбъдна. Не по начина, по който очаквахме, а по начина, по който е трябвало. Вярвай, че Бог има по-добър план за теб!", написа по този повод водещата на "Съдебен спор", показвайки ключовете, от което става ясно, че строежът е завършен.