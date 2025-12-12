Роналдо влиза в "Бързи и яростни"
©
Последната публикация на Дизел засили спекулации дали Роналдо ще бъде част от известната поредица екшън филми, която започна с "The Fast and the Furious" през 2001 г. Наскоро се появиха и слухове, че Дизел работи върху продължение на "Los Bandoleros", след като режисьорът Луис Летериeр разкри забавяне в продукцията на единадесетия филм от франчайза "Бързи и яростни". Летериeр заяви пред "Collider", че "Fast and Furious 11" е отложен заради стачка на актьорската синдикална организация в Холивуд, пишат от Cinema Express.
Според информацията в IMDb премиерата на финалната част ще бъде през 2027 година.
Засега феновете могат само да се надяват и да очакват с нетърпение, за да разберат дали сюжетът на епизод 11 ще включва роля за Роналдо или пък ще гледаме героят му в "Los Bandoleros".
Припомняме, че по-рано тази година Дизел разкри, че възнамерява да върне героя на покойния Пол Уокър в предстоящия филм "Fast", но не обясни как ще бъде постигнато това, пише actualno.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Над 270 български производители представиха продуктите си на фермерските пазари на Lidl през 2025 г.
10.12
Край на TikTok, Instagram и Reddit: Австралийските тийнейджъри скърбят за загубата на достъп до социалните медии
10.12
Башар Рахал - баща мечта
10.12
Задава се приятно време
08.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Какво обичат коледните звезди и как да съхраним цветето за по-дъл...
11:34 / 11.12.2025
Днес много българи празнуват имен ден
08:45 / 11.12.2025
След победата Миро харчи 100 бона за жена си
19:45 / 10.12.2025
Край на TikTok, Instagram и Reddit: Австралийските тийнейджъри ск...
12:07 / 10.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.