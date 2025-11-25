Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
На 15 ноември започна Рождественският пост. Той продължава до 24 декември включително и завършва с Бъдни вечер, когато трапезата се пълни с постни, но символични ястия.

Рождественският пост е по-лек от Великденския и включва дни с облекчения. Според православния календар през 2025 година:

– От 15 ноември до 19 декември – постът допуска риба, вино и зехтин във всички дни с изключение на сряда и петък.

– На 21 ноември – празникът Въведение Богородично, рибата също е разрешена, независимо от деня от седмицата.

– От 20 до 24 декември – започва най-строгата част на поста, когато вече не се яде риба, а се препоръчва и въздържание от олио.

Ето няколко идеи на "Фокус“ за седмично меню:

Понеделник:

Закуска: овесена каша с ябълка и канела

Обяд: боб чорба с моркови и чубрица

Вечеря: печен патладжан с доматен сос и чесън

Вторник (ден с риба):

Закуска: плодова салата с орехи

Обяд: скумрия на фурна с лимон

Вечеря: салата от домати и краставици с маслини и зехтин

Сряда:

Закуска: каша от елда с малини

Обяд: зеленчукова яхния с картофи, моркови и тиквички

Вечеря: салата от туршия, печени червени чушки

Четвъртък (ден с риба):

Закуска: смути от ябълка и банан

Обяд: риба на пара с подправки, варени картофи

Вечеря: салата с рукола, орехи и лимонов дресинг

Петък:

Закуска: печена ябълка с канела и орехи

Обяд: леща чорба с дафинов лист

Вечеря: гювеч от патладжан, тиквички и домат

Събота (ден с риба):

Закуска: смути от киви и спанак

Обяд: риба на фурна с доматен сос и маслини

Вечеря: салата от червено цвекло с орехи

Неделя (по-лек режим):

Закуска: плодове и ядки

Обяд: зеленчуков бульон с нахут

Вечеря: печени зеленчуци, туршия

Малки трикове, които спасяват постната седмица

– Смяна на зърнени храни – ориз, булгур, елда, киноа.

– Сезонни зеленчуци – тиквички, патладжан, моркови, червено цвекло.

– Подправки и билки – магданоз, копър, дафинов лист, чесън, чубрица.

– Постни сладки – печени ябълки, тиквички на фурна с мед, ядки, сушени плодове.

Постът не е лишение, а предизвикателство – да видиш колко вкусно може да бъде без месо и млечни. Малко креативност, малко смирение и седмицата минава неусетно, а стомахът и душата остават доволни.