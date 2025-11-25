Рождественският пост започна и ако идеите за менюто ви се изчерпаха, ние ще предложим нашите
Рождественският пост е по-лек от Великденския и включва дни с облекчения. Според православния календар през 2025 година:
– От 15 ноември до 19 декември – постът допуска риба, вино и зехтин във всички дни с изключение на сряда и петък.
– На 21 ноември – празникът Въведение Богородично, рибата също е разрешена, независимо от деня от седмицата.
– От 20 до 24 декември – започва най-строгата част на поста, когато вече не се яде риба, а се препоръчва и въздържание от олио.
Ето няколко идеи на "Фокус“ за седмично меню:
Понеделник:
Закуска: овесена каша с ябълка и канела
Обяд: боб чорба с моркови и чубрица
Вечеря: печен патладжан с доматен сос и чесън
Вторник (ден с риба):
Закуска: плодова салата с орехи
Обяд: скумрия на фурна с лимон
Вечеря: салата от домати и краставици с маслини и зехтин
Сряда:
Закуска: каша от елда с малини
Обяд: зеленчукова яхния с картофи, моркови и тиквички
Вечеря: салата от туршия, печени червени чушки
Четвъртък (ден с риба):
Закуска: смути от ябълка и банан
Обяд: риба на пара с подправки, варени картофи
Вечеря: салата с рукола, орехи и лимонов дресинг
Петък:
Закуска: печена ябълка с канела и орехи
Обяд: леща чорба с дафинов лист
Вечеря: гювеч от патладжан, тиквички и домат
Събота (ден с риба):
Закуска: смути от киви и спанак
Обяд: риба на фурна с доматен сос и маслини
Вечеря: салата от червено цвекло с орехи
Неделя (по-лек режим):
Закуска: плодове и ядки
Обяд: зеленчуков бульон с нахут
Вечеря: печени зеленчуци, туршия
Малки трикове, които спасяват постната седмица
– Смяна на зърнени храни – ориз, булгур, елда, киноа.
– Сезонни зеленчуци – тиквички, патладжан, моркови, червено цвекло.
– Подправки и билки – магданоз, копър, дафинов лист, чесън, чубрица.
– Постни сладки – печени ябълки, тиквички на фурна с мед, ядки, сушени плодове.
Постът не е лишение, а предизвикателство – да видиш колко вкусно може да бъде без месо и млечни. Малко креативност, малко смирение и седмицата минава неусетно, а стомахът и душата остават доволни.
