Водата от розмарин се превърна в едно от най-популярните естествени средства за поддържане на здрава и жизнена коса. Това не е нова тенденция, а по-скоро възраждане на традиционно средство, използвано от векове в Средиземноморския регион. Розмаринът е растение с богата история в билколечението, а неговите свойства са добре познати – стимулиране на кръвообращението, антимикробно действие и силен антиоксидантен потенциал. Когато се използва като вода за изплакване на косата или като спрей, той оказва комплексно влияние върху скалпа и косъма, което прави розмариновата вода предпочитано средство както за домашна, така и за професионална грижа.Водата от розмарин съдържа различни биоактивни компоненти, сред които розмаринова киселина, карнозол, карнозинова киселина и етерични масла, богати на 1,8-цинеол. Тези вещества имат способността да подобряват микроциркулацията на скалпа, което е ключово за нормалния растеж на косата. По-доброто кръвоснабдяване носи повече кислород и хранителни вещества към корените, а това създава оптимални условия за по-бързо и по-здраво израстване на косъма. За много хора това води до видима промяна в гъстотата и жизнеността на косата, особено когато розмариновата вода се използва редовно в продължение на няколко седмици.Друга важна особеност на водата от розмарин е нейното противовъзпалително действие. Възпалението на скалпа може да бъде в основата на проблеми като пърхот, сърбеж, себорея и прекомерно омазняване. Компонентите в розмарина намаляват активността на възпалителните процеси, успокояват раздразненията и подпомагат възстановяването на кожната бариера. Това е особено полезно за хора с чувствителен скалп или такива, които имат склонност към възпалителни кожни състояния. Водата от розмарин създава усещане за свежест и чистота, а при редовна употреба скалпът се балансира и става по-малко податлив на раздразнение.Антимикробните свойства на розмарина също играят роля в поддържането на здрав скалп. Бактерии и гъбички могат да нарушат естествения микробиом, което води до пърхот, зачервявания или прекомерно омазняване. Съдържащите се в розмарина естествени съединения ограничават развитието на патогенни микроорганизми и подпомагат възстановяването на нормалното микробно равновесие.Това от своя страна подобрява състоянието на косата, прави я по-силна и намалява косопада, свързан с възпаления или инфекции на скалпа.Антиоксидантните качества на розмариновата вода са още един фактор, който допринася за нейната ефективност. Свободните радикали, образуващи се вследствие на стрес, замърсяване, UV-лъчи или химични обработки, могат да увредят космените фоликули.Това води до изтъняване на косъма, по-бавен растеж и загуба на блясък. Антиоксидантите в розмарина предпазват клетките от тези увреждания и подпомагат по-бързото възстановяване на косъма. Косата изглежда по-здрава, по-плътна и по-малко склонна към накъсване.Водата от розмарин може да помогне и при регулиране на мастната секреция. Много хора страдат от прекомерно омазняване на скалпа, което често води до запушване на порите и поява на пърхот. Розмаринът има естествено стягащо действие, което тонизира и балансира скалпа, пише Puls.bg. Това подпомага намаляването на мазния филм и прави косата по-лека и по-свежа за по-дълго време. В резултат се удължава периодът между измиванията, а косата се усеща по-малко тежка и по-жизнена.Още една ключова полза е подобряването на структурата на косъма. Розмариновата вода съдържа вещества, които укрепват кутикулата – външния слой на косъма. Когато кутикулата е гладка и затворена, косата изглежда по-лъскава, по-силна и по-малко податлива на накъсване. При редовна употреба се наблюдава намаляване на нацепените краища, по-лесно разресване и по-устойчива структура на косъма. Това действие е особено полезно за хора, чиито коси са често подлагани на топлинна обработка или химични процедури.