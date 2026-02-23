Участничката от миналогодишния сезон на Ергенът – Даниела Рупецова – отправи остри думи към новия сезон на романтичното риалити.Писателката на книги за просперитет и скандалната бивша на Мартин Николов, известен като Елвиса, отговори на въпрос на свои фенове защо името ѝ продължава да се споменава в предаването."Явно имат нужда от рейтинг и не се справят без моето име“, заяви Рупецова."Убеждавам се, че в екипа на Ергенът има не един женомразец. Отказвам да приема, че качествата на жената се определят и доказват през шиенето на чорапите на мъжа във времена, в които нови чорапи струват 1 евро. Тази година подборът на дами видимо е насочен към силни, независими и борбени жени с кариера и въпреки това е налице опит за унижение на жената от страна на екипа. Съжалявам, че въпреки цялата си независимост и постижения, все още чуваме жените да казват: "За мен не е обидно да шия чорапи!"Съжалявам, че нито една дама не стъпи достатъчно уверено върху постиженията и независимостта си, за да попита продуцента и редакторите толкова ли пък не са имали късмета да срещнат жена, която да ги вдъхновява и съживява, че виждат в женската енергия само миене на чинии и шиене на чорапи!И тук идва въпросът: във времена, в които жените са независими, образовани и лоялни, какво тези мъже слагат на масата?", написа тя в своя Instagram профил.