Ръсел Кроу с удар към "Гладиатор 2"
61-годишната звезда разкъса продължението, което според него напълно е опорочило легендата на Максимус.
Най-големият грях на новия филм? Скандалното разкритие, че Максимус имал незаконен син от Луцила – любовна връзка, която според Кроу е "пълен абсурд“.
"Те въобще не разбират какво направи първия филм специален. Това не беше екшънът, а моралната сила на героя“, заяви актьорът бурно.
Кроу разкри, че още през 2000 г. е водил ежедневни битки на снимачната площадка, за да запази Максимус като символ на вярност и чест.
"Предлагаха нелепи секс сцени. Щяха да съсипят героя. Максимус никога не би изневерил на жена си“, отсича актьорът.
След излизането на "Гладиатор 2“ критиките се изсипали и върху него лично – фенове го спирали по ресторантите, за да се оплакват от сюжета. "Казвам им: ‘Не съм аз виновен!’“, признава Кроу.
Оригиналният "Гладиатор“ донесе 465 млн. долара и 5 награди "Оскар“. Продължението – едва една номинация, пише "Телеграф".
