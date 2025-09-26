коментара на Емрах Стораро от вчера.
"Това всъщност не беше гонка, а просто забавление. Тръгваме от почти спряло положение и уж се гоним, но не сме нарушавали ограниченията за скорост. Километражът ми е замъглен, защото така е при спорните коли - сам се замъглява", каза малкият Стораро.
Целият случай започна от видео, качено в социалните мрежи, на което се вижда как Емрах Стораро и певецът Константин си правят гонка с мощни автомобили в София. По думите на Емрах "гонка" не е точната дума, а "просто забавление".
"Не знаете кой производител ще му одобри типовото одобрение с такава “екстра" и каква е ползата от това да не виждате показателите на таблото при спортен режим?", посочи още Русинова.
От СДВР съобщиха, че Емрах Стораро остава 1 година без книжка и трябва да плати глоба от 3000 лева.
aahasfer
преди 35 мин.
Още по-тъпи примитиви са неговите *почитатели и фенове*!
djeovane
преди 36 мин.
Какви недоразмение се разхождат (извинете) летят между нас!!! Какво очаквате от него? Нобелова награда за физика ли? Освен да е номер 1 в Шекера или Столипиново!
Аликс
преди 57 мин.
Не тъп, хипер тъп е! То се видя в интервюто! Глоба от 3000лв. е нищо за този "популярен" ,самозабравил се некадърник !
