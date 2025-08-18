ЗАРЕЖДАНЕ...
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украинците са навсякъде, а местните са недоволни
©
На се увеличи броят на украинските туристи в сравнение с миналата година. В супермаркетите и магазините се чува украинска реч, а руски и местни жители се срещат по-рядко. В много търговски обекти работят жени от Украйна, понякога в пенсионна възраст, които общуват с чужденците с помощта на жестове и мимика.
Отношенията между руски и украински туристи остават неутрални: възрастните почти не взаимодействат помежду си, а децата бързо намират общ език, играейки и общувайки дружелюбно.
Местните жители реагират различно на притока на бежанци. Някои са уморени от големия брой украинци, възникват конфликти в магазините и на пазарите. Таксиметровите шофьори също се оплакват от конкуренцията от страна на новодошлите, което предизвиква емоционални изблици, но сериозни конфликти почти не се случват.
Що се отнася до материалното положение, в България има както заможни, така и по-малко достатъчно украинци. Цените на продуктите са се повишили заради подготовката на страната за преминаване към еврото, като цената на млякото и зеленчуците е приблизително сравнима с тази в Москва. Бананите са особено скъпи.
Политическите теми в общуването се засягат рядко. Местната преса отразява събитията без емоции, а туристите обсъждат предимно ежедневни въпроси: отстъпки, нови магазини и ресторанти. Много украинци свикват с живота в България и, според наблюденията, планират да останат тук за дълго време, пише изданието "Московски комсомолец“.
"Според мен тази година украинците са в пъти повече, отколкото миналата" - отбеляза през изданието москoвчанката Олга.
"Влизаш в супермаркета – навсякъде се чува украинска глъч. Нашите почти не се чуват, както и българите. Местните казват: това вече не са български градове, а украински. В много магазини работят жени от Украйна, често пенсионери. С чужденците често се обясняват на пръсти.
Как се развива общуването между руснаците и украинците?
Нито приятелство, нито враждебност — пълно игнориране. Възрастните не контактуват. Но децата бързо намират общ език. Чух как две момчета на около десет години – едното от Русия, другото от Одеса – заедно гонят топка. Когато се разделиха, си казаха: "Ще ми липсваш много.“ – "И на мен.“
Какво казват и как реагират местните жители на бежанците?
Част от българите са уморени от наплива на бежанци. Собственичката на месарски магазин постоянно влизала в конфликти с украинците, оплаквала се, че са скандални и недоволни от всичко. След поредната караница поставила обява: "Вход само за руснаци“. Според мен това беше прекалено. По нейни думи, нощем тълпа е чупила витрините. В полицията не се обърнала, смятала, че е безполезно, "на тях всичко им е позволено“ – и свалила обявата.
Местните таксиметрови шофьори също често се карат с украинците. Един шофьор се оплаквал, че те "му откраднали бизнеса“ и са завзели пазара, казвал, че много от тях "са се разярили на руснаците“. Емоциите са силни. Разказал, че веднъж рязко казал на едни украинци: "Като не ви харесва – вземете оръжие и идете да воювате“. В отговор – мълчание.
Има ли заможни украинци в България?
Наистина има много скъпи коли, но основно тук идват хора с по-скромни възможности.
Как стоят нещата с цените?
Страната се готви за преминаване към еврото, затова цените вече са посочени както в евро, така и в български лева. Животът е малко по-скъп. Цените на продуктите са приблизително като в Москва: мляко – около 150 рубли (б.р. - 3,13 лева), домати – 250 рубли (5,21 лева) за килограм. Бананите обаче са скъпи – до 300 рубли (6,25 лева ) за кг.
Говорят ли хората за политика?
За политика почти не спорят на глас. В местната преса конфликтът се отразява без емоции: видях на първа страница снимка на Путин и Лукашенко – статията е чисто информационна. До басейна украинците обсъждат ежедневни неща: отстъпки в магазините, нови ресторанти. Много от тях са на мнение, че по отношение на цените България е рай в сравнение със съседна Гърция, където шезлонгите са по 20 евро, а тук – около 500 рубли (10,42 лева). Според мен украинците свикват с живота в България. Съдейки по всичко, много от тях са решили да не се връщат в родината.
Още по темата
/
Голямо задръстване след границата ни Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
10:11
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
10:10
Гърците не искат българи на плажовете си, отпращат ни: Максимален боклук, минимална консумация
09:29
Още от категорията
/
Big Brother се завръща
16:15
Станислав Ляушкин: Днес вчерашен барман или шофьор, преминал през онлайн курс, може да кандидатства за позиция в ІТ компания
11:40
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Празник е!
08:20
Актуални теми
aahasfer
преди 37 мин.
другарю *фален*,ако искаш,може да поканиш твоите любими пияни рушляци в твоето село,на микроязовира.Там им ближи топките,ние,НОРМАЛНИТЕ БЪЛГАРИ,не ги обичаме за разлика от такива червени селяндури като тебе!Но да те предупредя - ще те налазят пияни руски орки,защото прочети какво съм писал за *умните* мисли на убиеца путлер!
jeko
преди 3 ч. и 1 мин.
А на Приморско вече му викат Приромско
Yneca
преди 3 ч. и 16 мин.
Украйнската и руска нагла сган пълни джобовете на чичковците по морето а за децата събираме дарения и капачки да се лекуват. Човек с хотели за милиарди плаща същите данъци като нас работещите който се чудят наема ли да платят или да вземат кредит да закарат децата на море. ши**на държава
Kanye West
преди 3 ч. и 42 мин.
е как ще няма български служители - половината наркомани на България работят на Слънчев Бряг. Отделно е пълно с българи по хотелите и ресторантите, дискотеките, увеселителните неща и т.н. А това, че работят украинци в магазини - явно са склонни на по-ниски заплати от българите, което е в удобство на собствениците. Българското мнение е на двата полюса - аз предпочитам например да има повече украинци от руснаци, съседа обратното. Общо взето се създава изкуствено направение от тзи статия на московски консомолски не знам си какво. Щом възрастните украинци и руснаци общуват нормално, а децата им си играят заедно, какъв е проблема? Или руснаците са свикнали да става само на тяхното и даа се говори само техния език? Каква била разликата ако руснак работи в магазин и не знае български и английски и съющо обяснява с жестове и мимики, както украинците? Пазарувал съм там в мини март, в който едно семейство работят всичките там - украинци и говорят перфеткно български, с лек диалект, просто защото са от Одеса. Продължавам да не виждам никакъв проблем, дори една вечер преди месец спрях 3 момичета, тъй като трудно правя разлика между украински и руски, защото не владея нито един от тях - еми трите момичета бяха украинка, молдовка и рускиня и се забавляваха заедно. бяха на около 20 години. Проблем има само в главите на руските издания
aahasfer
преди 4 ч. и 45 мин.
червеното тролче *майна каунъ* дали знае какво проповядва путлер - руска земя е навсякъде,където има и един руснак!На тези пияни отрепки пътят им е гъм Сочи!
Ring
преди 4 ч. и 48 мин.
Московски комсомолец!!!! Бягай на руския "подводен" кораб.
beats
преди 4 ч. и 49 мин.
така и трябва да е... никой не иска тази руска сган по нашите плажове ! Да си стоят в русия !
Майна Таун
преди 4 ч. и 49 мин.
За украинските туристи милиарди, за българските деца събираме капачки
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.