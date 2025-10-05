ЗАРЕЖДАНЕ...
С "Еразъм+" до Ватикана: Представител на ЦРЧР участва в среща на българска делегация с Папа Лъв XIV
© БСТ
Върховият момент от визитата на българската делегация беше тържествената аудиенция при Негово Светейшество Папа Лъв XIV. Светият отец подчерта колко отговорна и същевременно благородна е мисията да се работи с младите хора, да бъдат подкрепяни и възпитавани в дух на добродетели и солидарност. Именно в този контекст, Програма "Еразъм+“ се явява силен инструмент, който отваря хоризонти за личностно израстване, междукултурен обмен и придобиване на нови умения. От името на ЦРЧР, г-жа Янакиева поднесе специален подарък - книгата "Алманах: България от А до Я“, която съдържа богат исторически, културен и природен обзор на страната ни, представяйки я като част от европейското културно наследство.
Наситената програма на делегацията включваше още редица важни срещи и дискусии. В президентския дворец на Италианската република бе посрещната от Пиетро Колапинто – съветник на държавния глава. Гостите се запознаха с историята на сградата и символиката на президентския герб, като имаха възможност да разгледат и кабинета на италианския президент. След това програмата продължи с посещение в базата за подготовка на местните гвардейци, Сената на Италианската република, Министерството на външните работи и международното сътрудничество, Министерството на труда и социалните политики, Министерството на образованието и заслугите и Министерството на младежта и спорта.
"Тази визита е силно послание за добавената стойност, която Програма "Еразъм+“ носи – не само чрез предоставяне на образователни и професионални възможности за младите хора, но и чрез създаване на нови перспективи за междуинституционално сътрудничество, културно разбирателство и устойчиви международни партньорства“, коментира г-жа Моника Янакиева.
Благодарение на подобни инициативи България укрепва своята роля на активен и надежден партньор в европейските образователни и младежки политики, а Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) продължава да бъде ключов фактор в тяхното реализиране.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Кой ще напусне Big Brother днес?
17:00 / 04.10.2025
Скандалите не спират! Антония Петрова-Батинкова нанесе тежък удар...
15:21 / 04.10.2025
Доктор Петров напусна "Игри на волята" след зрелищна елиминационн...
12:35 / 04.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.