С гръм и трясък тя се завръща
©
В друго видео Дион казва: "В TikTok? Това вече съм чувала. Изведнъж ставам готина. Селин Дион е готина. Това е невероятно. TikTok, ето ме. Чао."
Изпълнителката подчерта, че в момента учи специфичните функции на платформата. В надписа към видеото тя сподели: "Казаха ми: "Селин, време е…" Попитах: "Време за какво?". Оказа се… нещо напълно ново. След това екипът ми каза, че ще се погрижат за всичко, върнаха ми телефона и тихо изчезнаха. Така че ето ме тук, уча се как работи този TikTok свят… Видео по видео. Благодаря, че сте тук, радвам се, че сме заедно."
Въпреки че видеото сякаш отбелязва новото участие на Дион в приложението, акаунтът ѝ е бил активен отдавна.
Послание за Нова година
През последните седмици обаче Дион направи присъствието си забележимо в социалните мрежи. Във вечерта на Нова година певицата и авторка на песни сподели послание на благодарност към феновете си:
"Докато посрещаме тази нова година, искам да отделя момент, за да ви изпратя цялата си любов. Нека тази година ви донесе здраве, щастие и мир в сърцето. Надявам се да намирате смях в малките неща, сила в трудните моменти и радост в спомените, които създавате с хората, които обичате."
Още по темата
/
Нова година, нов мъж
05.01
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Проф. д-р Емил Гачев от БАН: През 2026 г. у нас се очакват екстре...
11:36 / 05.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.