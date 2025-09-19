ЗАРЕЖДАНЕ...
С настъпването на есента и скъсяването на деня е хубаво шофьорите да обърнат внимание на нещо много важно
Регулиране на фаровете в стари автомобили
При по-нови машини с ксенон или светодиоди системата автоматично регулира ъгъла на светлина в зависимост от натоварването. Но все още има много автомобили на пътя с халогенни крушки H4 и H7. В тях водачът е длъжен да следи правилната настройка на светлината.
Защо трябва да "завъртите колелото“?
Регулаторът обикновено се намира до превключвателя на фаровете или на панел близо до волана. Върху него има скала - колкото по-голямо е числото, толкова по-нисък е светлинният поток. Логиката е проста: ако колата е силно натоварена отзад, кърмата провисва и носът се издига. Фаровете започват да светят над нормалното, заслепявайки насрещните шофьори и влошавайки осветеността на пътя точно пред колата. В този момент трябва да намалите светлината с помощта на настройката.
Кога е необходима настройка?
Ако в предната част на колата има само шофьор или двама души, поставете го на "0". Когато задните седалки са заети, регулирайте позицията на "1-2", съветват експертите от automedia. Ако към това се добави зареден багажник, ще трябва да зададете "3-4". А при най-натоварения багажник и пътници понякога се изисква крайното положение - "5". Всичко зависи от дизайна на окачването и разпределението на теглото.
Защо това е проблем с безопасността?
Неправилно конфигурираните фарове са не само неудобство, но и заплаха на пътя. Ослепеният водач може да загуби ориентация за няколко секунди, което при скорост дори 60 км/ч означава десетки метри движение "на сляпо". Освен това, поради твърде високо повдигнатите фарове, ефективността на осветяването на собствената ви лента намалява.
Ксенонът и светодиодите понякога имат нужда от регулиране
Съвременните системи почти винаги автоматично регулират ъгъла, така че водачът не трябва да се намесва. Но някои модели предвиждат и ръчна корекция - изисква специални инструменти и знания, така че е по-добре да го поверите на майстори.
Запомнете
Следенето на светлината на фаровете е също толкова важно, колкото налягането в гумите или нивото на маслото. Едно движение на малко колело може не само да подобри видимостта, но и да ви спаси от инцидент на тъмно.
