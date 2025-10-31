BBC. С височина от 162,91 метра испанската базилика изпревари Улмската катедрала в Германия, която държеше рекорда от 1890 г. Кулата на Исус Христос ще продължи да расте, като ще достигне 172 метра.
Проектът на известния архитект Антонио Гауди се строи повече от век в центъра на Барселона, като основната сграда се очаква да бъде завършена следващата година. Той поема управлението на строежа през 1883 г. и трансформира първоначалния проект от даренията на поклонници. След смъртта на Гауди през 1926 г. е построена само една от планираните 18 кули. След това строителството е ръководено от фондация "Саграда Фамилия" и продължава да се финансира от туристи и частни дарители.
През почти 150-годишната си история базиликата се е сблъскала с редица препятствия. По време на Испанската гражданска война криптата е подпалена, като са унищожени планове и модели на Гауди. Също така пандемията от COVID-19 забави строежа заради липсата на туристи и спад във финансирането.
Генералният директор на Саграда Фамилия, Ксавиер Мартинес, заяви през септември, че кулата на Исус Христос ще бъде завършена през 2026 г., за да се отбележи стогодишнината от смъртта на Гауди. Планирани са събития в памет на архитекта, погребан в криптата на църквата. Очаква се работата по декоративните детайли, скулптурите и стълбището към главния вход да продължи през следващото десетилетие.
