На по-спокойно време през утрешния ден ще се радват жителите на: София, София-област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Смолян, Бургас и Ямбол.За останалите 20 области от страната в сила е. Очакванията са за силен северозападен вятър с пориви 20-24 m/sВ зелената зона попадат и най-южните части на Пловдив и Пазарджик, но по-голямата част от двете области е оцветена в жълто.За Кърджали е обявенот дъжд над 200 mm, ще бъде и ветровито.През нощта и утре, с преминаването на студен атмосферен фронт, синоптичната обстановка ще се усложни. Ще бъде облачно, валежите ще продължат, като на места ще са значителни по количество и на изолирани места по фронта придружени с гръмотевици. С понижението на температурите в голяма част от страната дъждът ще премине в сняг и главно в Северна България и планинските райони ще се образува снежна покривка. Привечер от северозапад валежите ще спират. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. В Горнотракийската низина и Дунавската равнина ще е силен с пориви до бурен. По планинските проходи и в Лудогорието ще има условия за снегонавявания, а в северозападните райони - на поледици. Температурите ще останат почти без денонощен ход - от минус 1° - минус 3° в северозападните до 13°-15° в югоизточните райони. В София очакваната минимална температура ще е минус 3°, а максималната - около минус 2°.ще бъде облачно и ветровито. Ще има валежи, на места с гръмотевици и значителни в Рило-Родопската област, а с понижението на температурите и в ниските части ще преминават в сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра - около минус 5°.ще бъде облачно и ветровито. Ще има валежи от дъжд, на изолирани места с гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от запад- северозапад. Максималните температури ще бъдат 12° - 16°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.