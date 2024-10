Само на 17 години почина популярна млада рок певица

© Нел Смит, музикално чудо, което си сътрудничи с The Flaming Lips, почина на 17 години.



Смъртта на младата музикантка беше потвърдена от Саймън Реймонд, чийто звукозаписен лейбъл Bella Union трябваше да издаде дебютния солов албум на Смит.



Той написа в Instagram: "Всички сме шокирани и опустошени да чуем за внезапната и трагична смърт на нашата артистка и скъпа приятелка Нел Смит през уикенда в Британска Колумбия.



"Нел беше само на 17 и се подготвяше за издаването на първия си солов запис в началото на 2025 г. в Bella Union, направен в Брайтън с Джак и Лили Уолтър на Пенелопе Айлс."



Смит си сътрудничи с The Flaming Lips на Уейн Койн в изданието Where The Viaduct Looms от 2021 г., албум с кавъри на Ник Кейв.



Съобщението беше придружено от поредица от снимки на Смит, предоставени от нейното семейство.



Койн се коментира смъртта на Смит, докато беше на сцената в Портланд, Орегон в неделя вечерта, когато отдаде почит и каза, че Смит е починала в автомобилна катастрофа.



Той заяви пред Billboard, че трябва да направи много тъжно съобщение. "Имаме приятелка от Канада, тя се казва Нел. Записахме невероятен албум с нея преди три години, албум, пълен с песни на Ник Кейв. Днес имаме някои много тъжни новини – тя почина в автомобилна катастрофа снощи. Отново ни се напомня за силата на музиката и колко окуражаващо може да бъде да си сред хора, които обичаш", добави той.



Семейството на Смит също сподели трогателна снимки за"смелата, талантлива, уникална, красива" музикантка.



"Тя имаше още много да изживее и да даде на този свят, но ние сме благодарни, че успя да изпита толкова много през своите 17 години. Тя остави незаличима следа върху словото и незапълнима пропаст в сърцата ни. Дръжте децата си много здраво тази вечер", написаха в Instagram.



Дебютният албум на Смит беше планиран за издаване през 2025 г., като беше финансиран от кампания на Kickstarter.