ЗАРЕЖДАНЕ...
Само на 21 години почина ТикТок звезда
©
Младата инфлуенсърка и телевизионна водеща е запомнена със своята енергия, чар и страст към журналистиката. Според местни медии смъртта ѝ е настъпила вследствие на епилептичен припадък – заболяване, от което тя страдала и за което е приемала медикаменти.
Ривас имаше над 100 000 последователи в TikTok и работеше като водеща в CHTV, докато същевременно следваше журналистика. Вестта за кончината ѝ потресе фенове и колеги, които заляха профилите ѝ с послания на любов и съболезнования.
"Тя беше човек, който оставяше светлина във всяка среща,“ написаха от El Showsero TV.
Трагедията идва само месеци след друга подобна загуба – през март 16-годишният TikTok инфлуенсър Джошуа Блеклидж загина в САЩ, оставяйки над 1 милион фенове в скръб.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Емануела прибира 16 000 лв. от участие
23:01 / 03.10.2025
Истинско чудо очаква няколко зодии уикенда
22:37 / 03.10.2025
Подариха къща на сина на Стефан Данаилов
21:13 / 03.10.2025
Симона на Глория: Любовта предпочитам да я запазя за себе си
21:13 / 03.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.