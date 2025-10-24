ЗАРЕЖДАНЕ...
Само на 23 години почина актриса
©
Според източник, причината за ранната смърт на Тейт е рядката болест на Шарко-Мари-Тут, невромускулно разстройство. Тейт е починала мирно в неделя, 19 октомври.
Изабел Тейт е работила като дете актриса и модел, а след гимназията завършва Middle Tennessee State University със степен по предприемачество. Тя се завръща към актьорството с роля в сериала "9-1-1: Нашвил“, първата ѝ роля като възрастна.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Почина Илия Илиев
24.10
Лекарят на годината проф. Габровски: Няма край нашата работа. Колкото по-добър ставаш, толкова повече задачи имаш
21.10
На 101-годишна възраст почина Томиичи Мураяма - премиерът, който се извини за военните престъпления на Япония
17.10
Георги Тошев: Бях най-търсеното име в "Гугъл" заради скандала с Венета Райкова, а не заради работата си
16.10
Почина Дрю Струзан – художникът зад легендарните плакати на "Междузвездни войни" и "Индиана Джоунс"
15.10
Почина Мария Шишкова
15.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Модерните пуловери, които ще носим тази зима
20:21 / 24.10.2025
Васил Божков тихомълком разпродава бизнес империята си
19:07 / 24.10.2025
Как дa се погрижим за "шлифера" при лошо време
15:28 / 24.10.2025
Идват студ, дъжд и гръмотевици
15:29 / 24.10.2025
Учени, сред които и българин, откриха невиждани до момента свойст...
13:11 / 24.10.2025
Какво означават стикерите върху ябълките
12:55 / 24.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.