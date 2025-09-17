И през този година екипът, проучващ археологическия комплекс Провадия-Солницата, организира Ден на отворените врати, който ще се състои на традицонната за него дата 22.09.2025 (понеделник). Отново e подготвен интересен и различен от стандартния посетителски маршрут из комплекса, по който ще се преминава само в Деня на отворените врати.По време на обиколката всички посетители ще имат възможност да разгледат археологическия обект и да чуят интересна беседа, представяща солопроизводството в късната праистория, и възникването и развитието на селището на първите соловари. Разбира се, не са забравени и най-малките. На паркинга пред входа на комплекса ще бъде организиран детски кът, като освен познатите от предишни години забавления и игри, са предвидени и някои изненади.Посещението е организирано по обичайната процедура – от 8.00 до 15.00 часа. Влизането ще става с интервал около 10 - 15 мин. откъм паркинга, на групи до 50 души по реда на номера, получен от съответното "бюро“ на паркинга. В края на пътеката ръководителят на проучванията академик Васил Николов ще представи кратка обща информация за археологическия комплекс, както и за новите ни проекти.Обиколката трае около 40 - 45 мин. Посещението и беседата са безплатни.