Участничка в "Стани богат" предизвика вълна от коментари в социалните мрежи, след като използва почти всичките си жокери на един въпрос относно българското производство. Въпреки двете си висши образования, юристката Радина Тодорова се затрудни да определи в коя сфера страната ни е сред световните лидери, информираНики Кънчев се оказа в ролята на неволен помощник, след като участничката се "видя в чудо“ на въпрос за луксозен продукт, чието производство е водещо у нас. Възможните отговори бяха:- Зехтин- Черен хайвер- Яхти- ДиамантиВодещият се опита да подскаже на участничката, като шеговито отбеляза, че в България не се копаят диаманти. Тодорова потърси "Помощ от приятел“ в лицето на свой колега от публиката, но той не успя отговори.Ситуацията се усложни, когато Радина реши да използва и последния си жокер "50:50“. Едва след като компютърът премахна зехтина и яхтите, тя успя да посочи верния отговор – черен хайвер. Преди това тя вече бе използвала и жокера "Помощ от водещия“.Юристката напусна предаването със сумата от едва 300 евро. Участието ѝ се превърна в една от най-обсъжданите теми в онлайн пространството.