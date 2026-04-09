България се сбогува с Михаил Белчев. Поклонението започна в 13:00 часа в Народния театър "Иван Вазов" в София.

Легендарният Михаил Белчев почина на 6 април на 79-годишна възраст.

Сред най-обичаните ме произведения са "Младостта си отива", "Не остарявай любов", "Откровение", "Приятелство", но и още много други. Режисьор е на телевизионни спектакли и филми, сред които и първия телевизионен пантомимен спектакъл "Кръговрат". Автор е на музика за театрални постановки и филми. Директор е на Столична библиотека (2008-10 декември 2013).

Автор е на автобиографичната книга "Все по-близо до ангела" (2024). Носител на орден "Кирил и Методий" първа степен (1982 г.), на четири първи награди от фестивала "Златния" Орфей" (1969, 1984, 1990, 1998 г.), на награда за цялостно творчество от фестивала "Златния" Орфей" (1996 г.).