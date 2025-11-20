С дълбока скръб се сбогуваме със Симеон Георгиев - един от първите танцьори на Ансамбъл "Пирин“.Той е от артистите, чиято отдаденост, сила и дълбока любов към изкуството оставят следа, която не се забравя."Сбогом, Симеоне! Благодарим ти за светлината, която разпръсна в ансамбъла, на сцената и в сърцата ни! Изказваме дълбоки съболезнования на семейството и близките му", пишат от Ансамбъл "Пирин".Поклонението и погребението ще се състоят в събота, 22.11.225 г., от 12:00 часа на старите гробища в Благоевград.