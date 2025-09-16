ЗАРЕЖДАНЕ...
Сбогуваме се с отец Иван от Нови хан
Той е роден на 31 март 1945 година в монтанското село Благово. Завършил е строителен техникум, а после станал монах. От края на 80-те години на миналия век е свещеник. През 1993 г. ремонтира запустяла сграда на манастира в Нови хан и настанява там първите бездомни.
Поклон пред светлата му памет!
"Проект Прераждане": Въздушни възглавници в самолетите могат да предотвратят жертви при катастрофи
