Чували ли сте за едамаме? Това са онези свежи, зелени соеви зърна, които често виждаме като предястие в японски ресторанти, пише Tialoto.bg.Богати на полезни съставки, те са истинска суперхрана и любим избор за хора, които се хранят здравословно, балансирано и вкусно. Богато на протеини, фибри, витамини и антиоксиданти, едамамето е пълноценно растение с многобройни ползи за организма.Ако търсите здравословен източник на белтъчини, едамаме е идеален избор. Една чаша (около 160 г) съдържа над 18 г пълноценен протеин, който включва незаменими за организма аминокиселини. Това е особено важно за хора, които спазват веган или вегетариански режим.Освен че засища, протеинът в едамаме подпомага изграждането на мускулите, поддържа енергията стабилна през деня и е чудесен избор за след тренировка.Благодарение на комбинацията от фибри, витамин К, антиоксиданти и изофлавони, редовната консумация на едамаме може да помогне за понижаване на "лошия“ LDL холестерол и за подобряване на циркулацията на кръвта.Изследвания показват, че 25 г соев протеин дневно могат да намалят холестерола с до 4%. Това прави едамаме вкусно и полезно средство да се погрижите за сърдечносъдовата система.Едамаме има нисък гликемичен индекс, което означава, че не води до рязко покачване на кръвната захар. Това го прави отличен избор за хора с диабет тип 2, инсулинова резистентност или просто за тези, които искат да избегнат енергийните спадове след хранене.Съчетайте едамаме с пълнозърнести храни или зеленчуци за пълноценно, засищащо ястие, което поддържа стабилни нива на енергия.В една чаша варено едамаме се съдържат над 100% от дневната доза фолиева киселина, 25% магнезий, 20% калий и 50% витамин К.Фолиевата киселина е особено важна за жени в детеродна възраст, тъй като подпомага правилното развитие на клетките и превенцията от развитие на анемия. Витамин К подпомага здравето на костите и добрата коагулация на кръвта.Едамаме е естествен източник на фитоестрогени – растителни съединения, които действат подобно на естрогена в тялото. Това може да помогне за намаляване на симптоми като горещите вълни, промените в настроението, нервност и напрежение.Ако се консумира редовно, особено в комбинация с други соеви продукти като тофу или мисо, едамаме може да бъде част от естествената подкрепа на хормоналния баланс при жените.Едамамето има силата да неутрализира вредните свободни радикали.Богатото съдържание на калций, магнезий и витамин К прави едамаме естествена подкрепа за здрави кости и стави. Изофлавоните в него могат да забавят костната загуба, особено при жени след менопауза.Освен това, антиоксидантите и витамините в едамаме подпомагат еластичността и блясъка на кожата, като се борят с оксидативния стрес – един от основните фактори за стареене.Едамаме е богато на хранителни вещества, лесно за приготвяне и изключително вкусно. Може да го добавите в салати, ориз, супи, паста или просто да го хапвате като лека солена закуска.Включването на едамаме в ежедневното меню е чудесен начин да се погрижите за сърцето, кожата, хормоналния баланс и енергията си, като същевременно се насладите на вкусна и полезна храна.