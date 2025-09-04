Секси миньор с доста корекции влиза в "Игри на волята“. Официално той бе оябвен за първия участник в седмия сезон на риалитито. Теодор, известен като Чикагото, влиза в битката.Със завидни атлетически умения и външност, която няма как да остане незабелязана, той обещава да разбуни духовете на Арената. В Instagram вече се появи видео представяне с описание:"Със завидни атлетически умения и грабващи окото... подобрения, Теодор – Чикагото ще атакува Арената на най-екстремното риалити."