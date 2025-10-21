ЗАРЕЖДАНЕ...
Секссимвол на Холивуд стана дядо
Тя сияеше в романтична дантелена сватбена рокля, младоженецът изглеждаше хипнотизиран, а гордият татко произнесе трогателна реч.
Сватбата на Стела Бандерас беше семейно събитие, което ще се запомни. Най-близките членове на семейството и приятели се събраха, за да отпразнуват един от най-важните дни в живота на красавицата.
Емоциите бяха видими на всяка крачка - гордите родители не криеха сълзи от радост, докато следваха дъщеря си до олтара.
По време на самата церемония Антонио Бандерас привлече вниманието на всички гости с трогателен тост, посветен на младоженците.
В елегантен черен смокинг, актьорът излъчваше радост, докато Стела блестеше в романтична дантелена сватбена рокля с бухнали ръкави.
Младоженецът Алекс Грушински също беше безупречно елегантен в черен смокинг, а хармоничната им визия завърши перфектно приказния момент.
Любовната им история има специално значение - тя започва в детството, когато са приятели от детската градина.
През август 2024 г. Стела и Алекс обявяват годежа си в Instagram.
Наред с детски снимки и моменти от предложението за брак, Стела споделя щастието си от споделено бъдеще с любимия си мъж.
Алекс ѝ предлага брак на символично място - в училището Wagon Wheel в Лос Анджелис, където се запознават за първи път.
Мелани Грифит гордо сподели новината в профила си, публикувайки черно-бели снимки на двойката и подчертавайки, че любовта им е дълбока и искрена.
В интервю за списание People миналата година Антонио Бандерас заяви, че познава Алекс от детството си и че изключително много цени връзката им.
"Щастлив съм да видя щастието на Стела и да знам, че е до някого, когото искрено уважавам“, каза известният актьор.
Алекс Грушински произхожда от артистично семейство - баща му е известен полски кинематографист, който е имал забележителна кариера в САЩ, сътрудничейки си с най-големите имена във филмовата индустрия. Самият Алекс е работил известно време на снимачната площадка, но по-късно решава да се посвети на подкрепата на артисти и творци.
