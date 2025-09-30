Селена Гомес се омъжи за музикалния продуцент Бени Бланко в грандиозна церемония през уикенда, но празникът беше помрачен от семейна драма след изненадващо решение на певицата за това кой да я заведе до олтара.Според близки до семейството, майката на Селена - Манди Тийфи, останала дълбоко разочарована, след като 33-годишната звезда избрала дядо си Дейвид Корнет да я заведе до олтара вместо нея."Майка ѝ и вторият ѝ съпруг Брайън бяха съкрушени, че Селена не избра майка си да я заведе до олтара", разкри източник. "В шокиращ обрат, тя избра дядо си Дейвид да я предаде на Бени.""Дейвид и съпругата му Деби се разплакаха от радост, когато тя го помоли. Селена взе решението веднага щом започнаха да планират сватбата", добави информаторът.Селена и 37-годишният Бени сключиха брак в частно имение в Санта Барбара, Калифорния, в събота. Сватбата събра впечатляващ списък от знаменитости, включително близката приятелка на Селена - Тейлър Суифт, която пристигна инкогнито на летището в Санта Барбара в петък, 26 септември, прикрита зад чадъри и носеща бяла кутия.Празненствата започнаха вечерта преди това с репетиция на вечерята в имение в Хоуп Ранч, долината Голета.Сватбата беше обградена със строга охрана, за да се гарантира пълна поверителност. Гостите бяха настанени в луксозния хотел El Encanto в Монтесито, с изключение на Суифт, която отседна в частна къща под наем от съображения за сигурност."Всички гости ще бъдат закарани на локацията, без да знаят предварително къде отиват", обясни друг източник. "Всички са невероятно развълнувани въпреки мистерията - знаят, че ще е страхотно."49-годишната Манди родила Селена на 16 години и я отгледала като самотна майка.Въпреки предполагаемата обида, Селена и Бени преди това благодариха на Манди, че e изиграла ключова роля в началото на романса им. В неотдавнашно интервю Селена си спомни: "Всъщност е много трудно да се определи точно. Бях на около 16, 17 години."Бени добави: "Първата ни песен излезе през 2013 или нещо такова. Майка ѝ организира среща между нас двамата. Това беше, точно когато аз станах известен, а тя все още не беше певица."Двойката останали приятели с години, преди да се разпали романс, след като Бени присъства на 31-wия рожден ден на Селена през 2023 г. През декември 2024 г. Гомес обяви годежа им в Instagram с надпис "завинаги започва сега", заедно със снимки на диамантения ѝ пръстен.