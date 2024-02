Селин Дион изглежда повече от зашеметяващо

© Допреди няколко години Селин Дион огряваше с присъствието си не само сцената, но и червените килими на различни бляскави форуми. Тя бе чест гост на социални събития и модни ревюта и камерите неотменно я следваха, където и да се появи.



Всичко това обаче се промени само за една нощ. През декември 2022 г. изпълнитеката на хита My Heart Will Go On беше диагностицирана със синдрома на скования мускул (SPS). Това сериозно заболяване е необичайно и все още не е напълно проучено. Засяга централната нервна система, особено мозъка и гръбначния мозък.



"Пациентите могат да останат приковани към инвалидна количка или легло, неспособни да работят или да се грижат за себе си", казват лекарите. Все още няма ефективно лечение за това заболяване.



Заради диагнозата си Дион бе принудена да отложи музикалните си изяви за неопределено време. Въпреки надеждата ѝ някой ден да се завърне на сцената, към момента тя не може да обещае нищо на феновете си. Публичните ѝ изяви засега са много малко, но впечатляващи, макар това да са неформални събития като спортни мачове или партита в тесен кръг например.



Появата на звездата на 66-ите награди "Грами" обаче изненада всички. Въпреки сериозните нездравословни проблеми певицата изглеждаше прекрасно. Бялата асиметрична рокля на Valentino позволи да се възхищаваме на стройната осанка и тънките крака на изпълнителката. На раменете си певицата бе наметнала елегантно палто в цвят горчица.



В края на церемонията Селин връчи наградата на Тейлър Суифт за най-добър албум на годината. Тейлър почти избухна в сълзи, признавайки, че получаването на статуетка от ръцете на такава икона е двойна чест.



Нека припомним, че самата Селин Дион е петкратна носителка на награди "Грами" (тя получи първия си грамофон през 1992 г.) и 16 пъти номинирана. Надяваме се, че болестта ще отстъпи и певицата ще добави към списъка с наградите си още някоя и друга статуетка, пише woman.bg.