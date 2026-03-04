Селин Дион възнамерява да се завърне на сцената. Този слух масово се разпространява сред феновете на световната звезда. Но този път дали наистина е вярно? Самата Селин Дион подхвърля красноречиви намеци за така очакваното си завръщане на сцената.Последното ѝ изпълнение остана незабравимо: От Айфеловата кула дивата изпя "L’Hymne à l’amour“ и остави силен отпечатък по време на церемонията по закриването на Олимпийските игри в Париж 2024. Събитие, което отново съживи надеждите на феновете, които от няколко години спекулират за завръщането на певицата. Страдаща от синдрома на скованата личност, канадската звезда не се е качвала на сцена от 2023 г. насам. Оттогава слуховете за нейното завръщане не стихват, а самата тя допълнително подхранва очакванията.На 3 март Селин Дион публикува в Инстаграм послание към баща си, починал от рак през 2003 г."Скъпи татко, няма ден, в който да не мисля за теб. Никога няма да забравя как идваше на концертите ми“, написа 57-годишната звезда под снимка, на която баща ѝ я целува нежно. "Аплодираше ме след всяка песен, а мама винаги те дърпаше за сакото, за да седнеш“, добави тя.Развълнувана, Селин Дион говори и за кръвната връзка помежду им, както и за поразителната прилика, която вижда между лицето на баща си, своето и това на трите си деца – Рене-Шарл, Нелсон и Еди: "Чувствам те и те виждам чрез децата си и в собственото си лице, което ми напомня за твоето“.Но освен трогателното послание, именно следващото изречение привлече най-силно вниманието на феновете:"Обичам те и когато отново се кача на сцената, знам, че ще бъдеш там“, написа още Селин Дион, преди да добави: "С цялата ми нежност и любов. Твоята най-малка, Селин“. Дали любовта на баща ѝ ще ѝ даде силата да поднови концертите си?Три месеца след паметното си изпълнение от Айфеловата кула, Селин Дион се появи на сцена в Рияд, за да отбележи 45-годишнината на модната къща Elie Saab. Пред екзалтирана публика, която пееше в хор емблематичната ѝ песен "Power of Love“, канадската певица отново вдъхна надежда на почитателите си. След напрегнато очакване около евентуалното ѝ участие във финала на "Евровизия“ през май 2025 г., Селин Дион не се качи на сцената, а се появи чрез видеообръщение. През юли 2025 г. тя все пак се завърна в студиото, за да запише песен в чест на Серж Фиори.Поради симптомите, свързани със синдрома на скованата личност, Селин Дион беше принудена да направи пауза, за да се погрижи за здравето си. Но с подходяща медицинска подкрепа и вечната любов на баща си, дали звездата ще намери сили отново да се качи на сцената?