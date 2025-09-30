USA Today.
Не е разкрита информация за сюжета, но се вижда как Хоумър грабва емблематична поничка с розова глазура, покрита с пръчици, със слоган "Хоумър се връща за секунди“.
Според The Hollywood Reporter, продукцията изглежда е продължение на филма от 2007 г. "Семейство Симпсън: Филмът“, който е събрал 536 милиона долара в световния боксофис.
Филмовото издание съобщи, че продължението на "Семейство Симпсън“ ще замени неозаглавен филм на Marvel в графика за премиери, публикуван от Disney. USA TODAY се свърза с Disney Entertainment, но не получи отговор.
