Сагата в семейство Бекъм става все по-напрегната и объркваща. През последните дни излизат все повече нови сведения за участниците в конфликта, като някои застават на страната на Никола, а други - на свекървата, Виктория. На повърхността изплуваха още твърдения, този път от страна на бивш партньор на Пелц - също толкова известен, колкото Бруклин.Интересното е, че изглежда историята се повтаря, тъй като според множество медийни източници Ануар Хадид, бивше гадже на Никола, също се е отдалечил от семейството си, докато е излизал с нея. Двамата са се срещали в периода между 2016-2018 г. Става ясно, че актрисата е внесла голямо напрежение в семейство Хадид, съобщава Mirror.В публикация в "X“ се твърди: "Съпругата на Бруклин Бекъм преди това е излизала с Ануар Хадид, а той също е спрял да говори с родителите си. Йоланда [майка му] каза: "Няма да го позволя“.Алана Хадид, сестра на Ануар, отправи остра атака към Никола Пелц. Тя намекна, че актрисата търси слава от години, пише ladyzone.В отговор на официалното изявение на Бруклин за тормоза от родителите му, Алана отговори под коментара на фотографа Илай Резкала, който гласеше: "Да завършиш осем абзаца мрънкане за семейните си кирливи ризи с "искаме лично пространство“ - това ми е напълно достатъчно да разбера всичко.“Хадид отговори на Резкала: "Точно така, а това момиче не иска лично пространство, опитва се да бъде известна от десетилетие.“Слуховете за Никола и Ануар започнаха от около 2017 година. По това време тя беше на 22, а той на 17, все още ученик. Видеоклип в Snapchat, на който те се целуват на парти, бързо се разпространи онлайн.Няма потвърдени точни дати, но се смята, че за първи път са започнали да се виждат през 2016 г. До средата на 2017 г. те вече бяха обявили публично връзката си. Посещаваха събития, появяваха се на червени килими заедно и публикуваха общи снимки.Според информациите по това време майката на Ануар, Йоланда, е имала притеснения относно връзката им. След като Пелц и Хадид се разделиха през 2018 г., той отново възстанови контакт с родителите си.