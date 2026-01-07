Сен Тропе изпраща френската кино икона Брижит Бардо
©
Много погледи ще бъдат насочени към гостите на церемонията в църквата "Нотр-Дам де л'Асомпсьон“, погребението в крайбрежното гробище и публичното събитие в курорта на Ривиерата.
Лидерът на крайната десница Марин льо Пен потвърди, че ще присъства, докато президентът Еманюел Макрон няма да бъде там.
Може да се очакват някои звезди от шоубизнеса, но нейната фондация за правата на животните подчерта, че събитието ще бъде "без излишни церемонии“.
"Церемонията ще отрази коя беше тя, с хората, които я познаваха и обичаха. Без съмнение ще има някои изненади, но ще бъде просто, точно както искаше Брижит“, заявява пред AFP Бруно Жакелин, говорител на фондацията "Брижит Бардо“.
Погребението ще бъде излъчено на големи екрани в Сен Тропе за почитатели и фенове, които се очаква да пренебрегнат ниските зимни температури, за да отдадат последна почит.
Звездата от "И Бог създаде жената“ почина на 91-годишна възраст на 28 декември в дома си в Сен Тропе, където се беше оттеглила, след като се отказа от филмовата си кариера в началото на 70-те години.
Още от категорията
/
Мартин Петров: Димитър Пенев беше добър човек, който не беше мразен от никого - няма червени, няма сини
05.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни...
21:24 / 06.01.2026
НИМХ: Два дни сняг в цялата страна, после до минус 10 градуса
16:41 / 06.01.2026
Проф. Георги Рачев: В четвъртък нещата се променят
11:28 / 06.01.2026
Патриарх Даниил на Богоявление: Ние човеците сме буквално като ов...
10:06 / 06.01.2026
Мъжкото хоро се изви в ледените води на Тунджа
08:45 / 06.01.2026
Варна е предупредена за днес!
08:28 / 06.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.