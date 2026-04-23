На днешното си заседание комисията по култура към Общински съвет-Варна разгледа постъпило искане от продуцентска компания за отпускане на финансова подкрепа в размер на 50 000 евро за реализацията на телевизионния проект "СЕРИАЛЪТ“.

Проектът предвижда създаването на телевизионен сериал от 12 епизода в жанр комедия/драма, насочен към широка аудитория на възраст между 16 и 55 години. Според представената концепция сюжетът ще проследи процеса по създаване на български сериал, поднесен със съвременен и самоироничен поглед към индустрията. В сценария са заложени и редица актуални обществени теми, разгледани през различни гледни точки.

Действието в един от ключовите епизоди – 11 епизод, се развива именно във Варна. В него героите ще участват в международен телевизионен фестивал, а част от снимките ще бъдат реализирани на емблематични места в града. По този начин, според продуцентите, морската столица ще бъде представена пред широка национална и международна аудитория като атрактивна филмова дестинация.

В продукцията ще вземат участие Башар Рахал, Ники Илиев, Калин Врачански, Йордан Ръсин, Филип Буков, Виктор Стоянов, Кристина Верославова, Глория Петкова, Саня Борисова и други български актьори.

Членовете на комисията дадоха положително становище на искането и го препратиха към ПК "Финанси и бюджет“. Окончателното решение относно отпускането на средствата ще вземе Общинският съвет.