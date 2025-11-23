В навечерието на коледните празници Созопол остава с един общопрактикуващ лекар на фона на близо 4 000 жители. Проблемът не е нов, от общината вече търсят медици. Готови са да им осигурят специален социален пакет и дори дом, за да се гарантира обезпечаването на лекарска грижа.Преди 3 години местният лекар, д-р Йорданка Кръстева, отново остава единствена алтернатива за жителите на Созопол. Колегата ѝ напуска. От Бургас пристига д-р Даниела Робева. Преди дни и тя съобщава, че напуска."И аз не знам къде ще отида. Няма тук личен лекар. Каза ни просто, че закрива практиката си в Созопол. При д-р Кръстева трябва да се прехвърля, но тя не приема пациенти, понеже има прекалено много“, казва една от пациентите ѝ."Един е малко, двама са много. Ами намерете втори личен лекар да помага на д-р Кръстева. Градът трябва да има поне двама лични лекари, даже трима, за да имат хората избор при кой да отидат“, казва друг."Не ползвам тук. В Бургас ходя, по-близко ми е“, обяснява трета жена.От Общината търсят заместник."Към настоящият момент се водят разговори с четирима човека. Имаме нещо, което сме решили да предоставим като социален пакет било за социално битови разходи, било за транспортни разходи. Второто направление е за изграждане на медицински център, с който догодина живот и здраве на територията на Созопол ще има различни видове лекари“, каза пред бТВ кметът на Созопол, Тихомир Янакиев.