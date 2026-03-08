Сериозна криза в семейството на най-харесвания турски актьор
©
Новината за предстоящия развод на Къванч Татлъту веднага предизвика различни коментари в социалните мрежи. Башак Дизер обаче бързо се изказа по повод твърденията. Съпругата на турския актьор заяви, че няма криза в семейния им живот. “Разбира се, това не е вярно", написа тя.
Припомняме, Башак Дизер и Къванч Татлъту се ожениха през 2016 г. През 2022 г. им се роди син, когото кръстиха Кърт Ефе. Звездите често заявяват в интервюта, че се обичат и са щастливо женени, но това не спира хейтърите. Някои критици продължават да твърдят, че Къванч скоро ще се разведе с Башак и ще се ожени за по-“подходяща" жена.
Още по темата
/
Орлин Горанов в ужас: Напрежението се усещаше във въздуха, настъпи тишина. Онази, в която всеки се моли наум
07.03
Арестуваха Бритни Спиърс
06.03
Още от категорията
/
Краси Балъков: Футболът ми отне свободата, трябваше да правя компромиси, най-вече с времето с децата
07.03
Почина Никол Караджова
13.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Орлин Горанов в ужас: Напрежението се усещаше във въздуха, настъп...
22:00 / 07.03.2026
Краси Балъков: Футболът ми отне свободата, трябваше да правя комп...
12:03 / 07.03.2026
Световни знаменитости носят дрехи, създадени от 10-годишния дизай...
09:23 / 07.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.