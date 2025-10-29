ЗАРЕЖДАНЕ...
Сезираха СЕМ заради "На всеки километър"
©
Според подалите сигнала, Вили Лилков (общински съветник в СОС) и Петър Славов (юрист), този надпис представлява недопустимо възхваляване на Българската комунистическа партия, тъй като комунистическият режим в България е обявен за престъпен със закон.
В сигнала си до регулатора те посочват, че излъчването на сериала в настоящия му вид може да създаде заблуда сред зрителите, особено сред по-младите поколения, относно историческата роля и дейността на БКП преди и след 9 септември 1944 г.
Лилков и Славов настояват СЕМ да предприеме действия и да обърне внимание на телевизия "България он еър“, че съдържание, което пряко възхвалява престъпен режим, не следва да се излъчва без контекст или предупреждение.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
20.10
Владо Николов и Ваня Джаферович влязоха в първия гейминг сериал на Vivacom GAME ON 2025 и оставиха Криската и Васето без въздух
17.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Вътьо Казана
преди 25 мин.
И в САЩ пускат уестърни,в които се избиват индианци, ама там няма кухи глави - да се чудят кого да сезират.
jeko
преди 1 ч. и 0 мин.
То щото сегашния режим е човеколюбив,мирен и социално справедлив.
factotum_1967
преди 1 ч. и 16 мин.
Те да се радват, че не са пуснали по-актуалния "Четиримата танкиста и кучето". ;)
ПловдивКапана
преди 2 ч. и 19 мин.
Комунистическите подлоги на Москва на бунището! убийци на история!
Квото Такоа
преди 2 ч. и 37 мин.
Да се забрани историята ли? Винаги има хубаво и лошо в истроята, но тя трябва да се знае, за да се взимат поуки и да се гледа напред без да се правят старите грешки и никога вече един вожда да не управялва държавата авторитарно - не че не е така и в момента с Борисов и Пеевски. Тая модерни демократи, които се отричат от всичко в името на парите и властта са същите като едно време комунистите по партийните централи.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.