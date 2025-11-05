Сезонна закуска, която да приготвите за няколко минути преди да тръгнете към офиса
Знаехте ли, че можете да си направите лесна и питателна закуска с чиа и тиква?
Тиквата е богата на бета-каротин, фибри, витамини А и С, а чиата – на омега-3, калций и растителен протеин.
За да се възползваме напълно от полезностите на чиата, е важно тя винаги да се накисва или да престои в течност, докато набъбне. Така семената образуват гел и придават копринена, кремообразна структура на ястията, пише Tialoto.bg.
Кадифена овесена каша
Започнете деня с топла купичка овесена каша.
Необходими продукти:
1 ч. л. чиа
3 с. л. топло мляко
½ чаша овесени ядки
1 чаша растително мляко
2 с. л. пюре от печена тиква
½ ч. л. канела
щипка ванилия
Начин на приготвяне:
Накиснете чиата в топлото мляко за 10 минути.
През това време сварете овесените ядки с 1 чаша растително мляко.
Добавете пюрето от тиква.
Добавете чиата, канелата и ванилията.
Разбъркайте и оставете да се сгъсти.
Резултат: кремообразна, ароматна закуска, която засища и стопля душата.
/
