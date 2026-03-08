"Чудо е! Така го приемам и съм безкрайно благодарна!", казва актрисата за забременяването по естествен път с дъщеря си ЙоанаСамо 5% бил шансът Весела Бабинова да стане майка по естествен път. Това й казал преди малко повече от 5 години по телефона лекарят, при когото актрисата била по-рано за преглед и изследвания.Новината сварила актрисата в театър "Зад канала", в който същия ден й предстояла премиера на постановката "Сцени от един семеен живот". Весела, която е сред участниците в шоуто "Като две капки вода" по Нова тв, била заобиколена от колеги, но шокът бил толкова голям, че не успяла да прикрие емоцията си. Още повече, когато побързала да се обади на любимия си – актьорът Владимир Зомбори.Скоро двамата прекарали часове в парка, разговаряйки. Той също преживял новината тежко, но в онзи момент пренебрегнал себе си, за да подкрепи любимата си жена. Казал й, че всичко ще бъде наред и ще се справят. "Нещо, за което винаги ще му бъда благодарна, защото има и много случаи, в които мъжете не понасят добре такава информация. Започват да се вайкат наравно с теб. Забравят, че може би по-скоро трябва да ти бъдат опора в този момент. Друг път направо си тръгват. Познавам и такива случаи. Но той беше като скала", разказва Весела.Актрисата говори открито по темата, защото съзнава, че е актуална за много други. С Владо имали и доста приятели и познати, които са преминали и все още преминават през същото. Борят се с години да станат родители, подхранват надеждите си, след поредния неуспешен опит ги губят за пореден път, за да търсят начин после пак да ги възобновят. "С Владо имахме щастието и късмета да минем през това бързо", каза актрисата.Случило се през пролетта на 2019 г. Весела и Владо вече били готови и искали силно да станат родители. Затова, когато не се получило няколко пъти, актрисата отишла на гинекологичен преглед. Направила си необходимите изследвания. Часове по-късно се състоял онзи телефонен разговор, в който лекарят й казал, че шансът да забременее по естествен път е само 5%. Причината? Не произвеждала яйцеклетки. "Казах си, че не е много женско поведение от моя страна така да не може да ми се случи тази радост", просълзява се при спомена актрисата.Половин час след шокиращия телефонен разговор тя трябвало да гостува в предаване на Нова тв, за да представя новото представление "Сцени от един семеен живот". После приятелка й се обадила: "Защо през цялото време беше като обидена на водещия?". Весела й разказала и следващите няколко часа прекарала с Владо в парка, след което трябвало да се съвземе и да излезе на сцената на театър "Зад канала", защото бил денят на премиерата на постановката с нейно участие. Дни по-късно Весела отишла на преглед в друга клиника. Лекарката, в чийто кабинет влязла, я уверила, че ще й помогне. След прегледа вече била на друго мнение – нямало да може да й помогне. Казала още, че актрисата може да забременее с донорска яйцеклетка. Тогава този вариант влял доза успокоение в изтормозеното съзнание на Весела. Владо Зомбори също се поуспокоил. По друг начин и с други похвати, но ето, че се появила възможност да бъдат родители.Минало лятото. Владо изненадал Весела с екскурзия за Нова година до Португалия. "Отиваме и няма да мислим за това", казал й той. Когато се качили на самолета, Весела се убедила, че наистина, отивайки в друга държава за няколко дни, част от проблемите ти не тръгват с теб. Потопила се в радостта и вълнението, че с Владо са на екскурзия. Тялото и умът й се успокоили. "И се върнах бременна", завърши Весела Бабинова, която на 30 август ще празнува 37-мия си рожден ден. Ама как е станало? Питала я после лекарка – поредната, при която актрисата отишла на преглед и не й дала голям шанс, че ще стане майка по естествен път, пишат от HotArena. "Чудо е! Така го приемам и съм безкрайно благодарна!", каза актрисата.Тя и любимият й мъж станаха родители на 27 септември 2020 г. "Най-светлият и най-скъп празник за мен!", сподели Весела на 5-тия рожден ден на дъщеря си Йоана. Семейството им сияеше от щастие, прегърнати на фона на празничната украса.Тя и Владо не се уморяват да вдъхват надежда на приятели и познати, които се опитват да станат родители, но все още не са успели поради някаква причина. Разказват не само своята история. Дават пример и с други – двойки, за които знаят, че са сбъднали мечтата си, след години борба. "Не бива да се губи надежда, независимо какво ти казват хората", смята Весела. Преди да се убеди в това, актрисата също срещала добри хора, които я окуражавали. "Нямаш представа колко много хора ходят по тази земя, на чийто родители са казали преди години, че никога няма да имат деца. И тези деца сега вървят сега с нас по тази земя", казала й една жена малко преди Весела да забременее. Затова тя не спира да казва, че е важно да не се губи надежда. Нищо, че е клише. И още - че може би работа винаги ще има, защото заради нея много хора не успяват да си обърнат внимание и да се посветят на вътрешното си спокойствие – все важни детайли в борбата им да станат родители. Трябва да се говори на тези теми, убедена е още Весела. Затова тя не споделя мнението на голяма част от поколението на родителите си, а именно, че има неща, за които не се говори, защото: Какво ще си помислят хората? Напротив, убедена е Весела Бабинова, много хора имат нужда да се говори по темата, да се чувстват подкрепени и разбрани. "Аз успях, но до голяма степен и заради Владо. Защото той каза: "Каквото и да става, това е! Ние сме заедно!", споделя тя.