Познат с пиперливия си език шеф Петров си позволи да направи остър коментар за новите гръдни импланти на Азис, с които певецът се хвали в последно време."Верно на Васко-Азиса фугата между гърдите му е като "Токата и фуга"!? Но да не забравяме, че един е Бах и той умря!" – написа шеф Петров, правейки саркастична препратка към композитора Йохан Себастиан Бах.Причината за коментара на известния готвач е появата на Азис като жури в "Като две капки вода", облечен с прозираща блуза.