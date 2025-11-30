Шеф Токев: Аз съм много радостен за тази новина, голяма крачка за България!
Какво трябва да направят ресторантите, за да влязат в тази класация и как трябва да изглежда шопската салата, за да впечатли тайните оценители? Темата коментира топ готвачът Андре Токев пред NOVA.
Инспектори идват под прикритие в България, за да видят има ли ресторанти, достойни за "Мишлен"
"Аз съм много радостен за тази новина и благодаря на Столичната община, че се пребори инспекторите да дойдат в България, което е една голяма крачка към по-нататъшното кулинарно развитие на България", заяви Андре Токев.
Според него това е голяма крачка. И обясни, че звездата "Мишлен" означава високо качество. "Това е една крачка, която подпомага и малките производители — фермерските продукти, тъй като ще се изискват качествени продукти в ресторантите. Обучението на младите хора, вдигането на нивото. Това не е само един отрасъл — то е свързано от обучение, до производство, до туризъм", обясни шеф Токев.
Той благодари на Столична община за инициативата и обясни, че някоя институция трябва да покани инспекторите, не може ресторантите сами.
