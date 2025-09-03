Омар Шахин си спомня добре този момент. В началото на 2005 г. младият мъж от Бахрейн шофира, когато получава сюрреалистично предложение: възможността да работи с Майкъл Джексън. "Беше напълно нереално", спомня си той."Това е момент, в който се щипваш, когато ти се обаждат, за да ти кажат, че ще работиш с някого, когото боготвориш и е най-голямата суперзвезда на всички времена."Молбата идва от шейх Абдула бин Хамад ал-Халифа, вторият син на краля на Бахрейн, който моли Шахин да създаде за него модерно звукозаписно студио в очакване на пристигането на звездата. "Има толкова много прилагателни, които могат да се използват", казва Шахин за това, което щеше да се случи. "Беше странно. Беше лудост."И двете думи са точни, за да опишат времето, в което покойният музикант живее край бреговете на Саудитска Арабия. В продължение на близо година Джексън се установява в Бахрейн, борейки се с психичното си здраве и предотвратявайки фалит, докато прави планове за албум за завръщане и всъщност записва част от него, въпреки че демотата все още не са видели бял свят.Преди пристигането си, Майкъл се защитава в калифорнийски съд по обвинения в напиване и малтретиране на Гавин Арвизо, който е на 13 години по време на предполагаемото престъпление. Новинарските канали излъчват ежедневно кадри с влошаващото се здраве на певеца. На един от тях 46-годишният тогава певец е докаран в съда по пижама, стискайки бодигардовете си за подкрепа.Абдула, голям фен на Джако, който се занимава с писане на песни, наскоро се е запознал със звездата по телефона чрез брат му Джърмейн, който е редовен посетител на Бахрейн, откакто приема исляма през 1989 г. "Исках Майкъл да се освободи от бремето на дълговете", пише Джърмейн в мемоарите си You Are Not Alone."Една сутрин, по пътя към двора, свързах Майкъл по телефона с принц Абдула. Те развълнувано говориха за планове за бъдещето, размениха си номерата и оттогава поддържаха редовен контакт."Принцът иска да помогне на Майкъл да се възстанови, казва Ахмед ал-Хан, финансов съветник, нает от шейха да работи с певеца. Абдула разговаря с Джексън няколко пъти по време на процеса, като предлага идеята певецът да живее в Бахрейн и да прави музика там, след като бъде свободен да пътува. Така на 29 юни 2005 г., само две седмици след оправдаването му по всички обвинения, изтощеният Джексън каца на международното летище в Бахрейн.През следващите 11 месеца Краля на попа нарича Бахрейн свой дом, постепенно излизайки от затворената си черупка, за да се смесва с местните и да пазарува в молове. С цел да подсигури финансите си, той също така подписва договор, който включва съвместен албум с шейха. В крайна сметка приятелството на Джексън с Абдула приключва по същия начин, както много от личните му взаимоотношения: със съдебен иск.Ако Майкъл не бил изоставил договора си за албум с шейха, трагедията е можело да бъде избегната, казва Гай Холмс, изпълнителния директор на английския звукозаписен клон, който е мениджър на певеца през тази година."Планът, който Абдула състави с Майкъл и мен, беше наистина здравословно, дългосрочно и добро нещо. И наистина вярвам, че днес той щеше да бъде жив, ако беше спазил думата си."