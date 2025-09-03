ЗАРЕЖДАНЕ...
Шейхът, който се опита да спаси Майкъл Джексън
©
"Това е момент, в който се щипваш, когато ти се обаждат, за да ти кажат, че ще работиш с някого, когото боготвориш и е най-голямата суперзвезда на всички времена."
Молбата идва от шейх Абдула бин Хамад ал-Халифа, вторият син на краля на Бахрейн, който моли Шахин да създаде за него модерно звукозаписно студио в очакване на пристигането на звездата. "Има толкова много прилагателни, които могат да се използват", казва Шахин за това, което щеше да се случи. "Беше странно. Беше лудост."
И двете думи са точни, за да опишат времето, в което покойният музикант живее край бреговете на Саудитска Арабия. В продължение на близо година Джексън се установява в Бахрейн, борейки се с психичното си здраве и предотвратявайки фалит, докато прави планове за албум за завръщане и всъщност записва част от него, въпреки че демотата все още не са видели бял свят.
Преди пристигането си, Майкъл се защитава в калифорнийски съд по обвинения в напиване и малтретиране на Гавин Арвизо, който е на 13 години по време на предполагаемото престъпление. Новинарските канали излъчват ежедневно кадри с влошаващото се здраве на певеца. На един от тях 46-годишният тогава певец е докаран в съда по пижама, стискайки бодигардовете си за подкрепа.
Абдула, голям фен на Джако, който се занимава с писане на песни, наскоро се е запознал със звездата по телефона чрез брат му Джърмейн, който е редовен посетител на Бахрейн, откакто приема исляма през 1989 г. "Исках Майкъл да се освободи от бремето на дълговете", пише Джърмейн в мемоарите си You Are Not Alone.
"Една сутрин, по пътя към двора, свързах Майкъл по телефона с принц Абдула. Те развълнувано говориха за планове за бъдещето, размениха си номерата и оттогава поддържаха редовен контакт."
Принцът иска да помогне на Майкъл да се възстанови, казва Ахмед ал-Хан, финансов съветник, нает от шейха да работи с певеца. Абдула разговаря с Джексън няколко пъти по време на процеса, като предлага идеята певецът да живее в Бахрейн и да прави музика там, след като бъде свободен да пътува. Така на 29 юни 2005 г., само две седмици след оправдаването му по всички обвинения, изтощеният Джексън каца на международното летище в Бахрейн.
През следващите 11 месеца Краля на попа нарича Бахрейн свой дом, постепенно излизайки от затворената си черупка, за да се смесва с местните и да пазарува в молове. С цел да подсигури финансите си, той също така подписва договор, който включва съвместен албум с шейха. В крайна сметка приятелството на Джексън с Абдула приключва по същия начин, както много от личните му взаимоотношения: със съдебен иск.
Ако Майкъл не бил изоставил договора си за албум с шейха, трагедията е можело да бъде избегната, казва Гай Холмс, изпълнителния директор на английския звукозаписен клон, който е мениджър на певеца през тази година.
"Планът, който Абдула състави с Майкъл и мен, беше наистина здравословно, дългосрочно и добро нещо. И наистина вярвам, че днес той щеше да бъде жив, ако беше спазил думата си."
Още по темата
/
Меган Маркъл се завръща
02.09
Още от категорията
/
Експерт: Среброто е индустриален метал за разлика от златото, но го догонва и надминава като процентно движение нагоре
09:08
Пилешка супа с луковици от бяла лилия, омар и печена сьомга: Какво включва гала менюто на Си за Ким и Путин
08:56
Бисер Кунчев: Истината винаги е някъде по средата – хората трябва да се научат да рискуват повече
02.09
Светлана Ненчева: Когато не говорим за това и се срамуваме от него, не успяваме да предотвратим всички тези заболявания
02.09
Александра Джандева: Професионалистите в по-зряла възраст са също толкова любопитни, гъвкави и адаптивни, колкото всички останали
02.09
Управител на комплекс в Банско: Заетостта през цялата есен ще бъде постоянна и нарастваща, а цените са в полза на потребителя
02.09
Съществувала е възможност единната европейска валута вместо "евро" да се нарича "екю" или "дукат"
02.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Слави Трифонов: Каза ми: "Имаме съмнения, че не е шега"
21:26 / 02.09.2025
Деси Добрева: 10 години си блъсках главата, за да осъзная, че тов...
17:04 / 02.09.2025
Александра Джандева: Професионалистите в по-зряла възраст са също...
15:02 / 02.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.