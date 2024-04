Шер и Ози Озбърн бяха признати за най-славните в рокендрола

© Мери Джей Блайдж, Шер, Foreigner, A Tribe Called Quest, Cool and the Gang и Ози Озбърн бяха въведени в Залата на славата на рокендрола, предаде Асошиейтед прес.



В Залата на славата влизат още американската рок група Dave Matthews Band и певецът и китарист Питър Фремптън. Блус изпълнителите Алексис Корнър, Джон Мейъл и Биг Мама Торнтън получиха наградата за музикално влияние, а покойните Джими Бъфет и Норман Уитфийлд, американската рок група MC5, певицата Дион Уоруик ще получат наградата Musical Excellence Award.



"Рокендролът е постоянно развиваща се "сплав" от звуци, която въздейства върху културата и движи поколенията", каза Джон Сайкс, председател на Фондацията на Залата на славата на рокендрола. "Всяка от тези групи разруши музикалните бариери и повлия на безброй артисти, които последваха стъпките им".



Церемонията по въвеждането ще се проведе на 19 октомври в арена Rocket Mortgage Fieldhouse в Кливланд, Охайо. Тя ще се излъчва на живо по телевизионния канал Disney+ и ще бъде достъпна на платформата Hulu на следващия ден.



Сред музикантите, които бяха номинирани тази година, но не попаднаха в списъка, са Марая Кери, Лени Кравиц, покойната Шиниъд О'Конър, соул-поп певицата Шаде, Oasis, хип-хоп дуото Ерик Би и Раким и рокмузикантите Jane's Addiction.



Звезди като Марк Ронсън, Джак Блек, Слаш, Дейв Грол и Пол Маккартни настояваха британско-американската група Foreigner да влезе в Залата на славата. Ози Озбърн влиза в Залата на славата като солов изпълнител, след като вече е включен в нея заедно с метъл групата Black Sabbath.



Четирима от осемте номинирани - Шер, Foreigner, Питър Фремптън и Cool and the Gang, участват в гласуването за първи път. Шер е единствената изпълнителка, която има песен №1 през последните шест десетилетия. Тя и Мери Джей Блайдж, която е с осем мултиплатинени албума и девет награди "Грами", ще помогнат за увеличаване на броя на жените в Залата, които според критиците са твърде малко.



Изпълнителите трябва да са издали първия си комерсиален запис преди поне 25 години, за да бъдат включени в Залата на славата, припомня БТА. Как да гласуваме За номинираните ще гласуват повече от 1000 артисти и професионалисти от музикалната индустрия.



Феновете могат да гласуват онлайн или лично в Музея на Залата на славата на рокендрола, като петимата най-добри изпълнители, избрани от публиката, ще бъдат включени в бюлетина на феновете, който ще бъде преброен с останалите професионални бюлетини. Миналата година Миси Елиът, Уили Нелсън, Шерил Кроу, Шака Кан, Кейт Буш и покойният Джордж Майкъл бяха сред изпълнителите, въведени в Залата на славата на рокендрола.