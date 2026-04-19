Днес се навършват шест години от смъртта на Милен Цветков, който загина на 19 април 2020 г. при тежка катастрофа в София. Нелепият инцидент, предизвикан от шофьор под влиянието на наркотици, прекъсна живота на един от най-смелите и етични български журналисти. Цветков бе известен със своята безкомпромисна гражданска позиция и професионализъм, изградени през годините в предавания като "Ку-ку“, "Здравей, България“ и емблематичното "Часът на Милен Цветков“, напомня eranova.bg.

Трагедията на бул. "Черни връх“ се превърна в болезнено напомняне за кризата с пътната безопасност и агресията зад волана в България. Въпреки че виновникът бе задържан, случаят остави отворен въпроса за справедливостта и институционалния отговор срещу системните нарушения. Милен Цветков не беше просто водещ, а човек, който не се страхуваше да задава неудобни въпроси и да изисква отговорност от властта.

Днес почитаме неговата памет като журналист, който избра честността пред цензурата. Неговата кончина продължава да бъде повод за равносметка доколко сме се променили като общество и дали сме направили пътищата си по-сигурни. Милен Цветков остава в историята на българската журналистика със своя непримирим дух и като вечен призив за по-висока лична и обществена отговорност.