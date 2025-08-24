ЗАРЕЖДАНЕ...
Шофьорите плащат за това, но не го използват
Куриозното в случая е, че купувачите на електромобили плащат за нещо, което на практика не използват. В момента повечето модели от ново поколение с нулеви емисии имат пробег от над 500 км, някои изминават 600 км, а новият Mercedes-Benz CLA държи рекорда на пазара с близо 800 км.
Така производителите превръщат автономността в истинска златна жила, която им носи по-големи приходи. Един от тях – Audi, вече предупреди, че надпреварата в технологиите за увеличение на пробега е безсмислена, тъй като повечето шофьори не се възползват от потенциалния пробег на колите им. Сега това беше потвърдено от проучване на компанията Recurrentauto, която анализира случващото се с 40 000 превозни средства, използвани всеки ден от собствениците им.
Изследването показва, че техните шофьори губят голяма част от пробега, за който са платили. Оказва се, че колкото по-голяма автономност има една кола, толкова по-малко се използва тя. Електромобил с пробег между 120 и 160 км, например, изминава 36,5 км дневно, което прави 22,8%. Цифрата достига 62 км при обхват между 482 и 523 км. А при колите с 650 км дневните пътувания са едва 51 км.
Това показва, че собствениците на електромобили плащат за енергия, която на практика не използват. И в същото време потвърждава реалността, за която Audi вече алармира, че колите на ток се нуждаят от около 320 км пробег. Според Automedia, индустрията създава изкуствен балон, като добавя тежест и пари за автомобили, която не се използва.
