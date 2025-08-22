ЗАРЕЖДАНЕ...
Шокиращ подход: Дания ще разреши на учениците да използват ИИ по време на матури
Учениците ще имат право да използват технологията в подготвителната фаза на изпита – след като изтеглят тема, те ще разполагат с един час за подготовка, през който ще могат да ползват всички инструменти, включително генеративен ИИ. След това обаче ще трябва да представят устната си презентация самостоятелно пред изпитващия.
Министърът на образованието Матиас Тесфайе заяви:
"Започваме тези експерименти, за да намерим правилния баланс“.
По думите му когато учениците се развиват едновременно в аналоговия и цифровия свят, те се подготвят най-добре за реалността след училище.
Експериментът ще бъде доброволен и ще обхване само гимназиите, които изявят желание да участват, пише NOVA. Засега той е ограничен единствено до общообразователната програма.
