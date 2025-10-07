ЗАРЕЖДАНЕ...
Шокиращи суми в "Ергенът: Любов в рая"
Разбира се, на преден план изпъкна Ана - Шермин, която не спира да говори за личните си качества и външен вид. Тя не се поколеба и заяви пред всички, че за да си осигури "всичко, от което се нуждае", са ѝ необходими около и над 20 хиляди лева месечно.
Някои от участниците обясниха, че могат да се приспособят към различни условия и се чуха най-разнообразни мнения за това какво е "добър живот". Впечатление направи коментарът на Орлин, за който по-рано стана ясно, че е син на кмета на Монтана. Той сподели, че идва от добро семейство, което го е научило да бъде скромен и да цени парите. Орлин призна, че може спокойно да живее с около 2000 лева на месец.
Скандал между двойките
По време на вчерашния епизод станахме свидетели и на първите по-сериозни неразбирателства между две от оформилите се двойки. Джан Микеле заяви, че е останал обиден от любимата си Габриела, която по-рано на банкета изрази мнението си за кавалерите в къщата. Той се закани, че на следващата церемония ще си тръгне и няма да ѝ даде роза.
От друга страна, напрежението между Криси и Петър се задълбочи, а разклатените им отношения доведоха до неуспешен опит за разговор.
