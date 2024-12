Шпионират ли ни модерните коли? Проучване даде отговор на този въпрос

© Съвременните автомобили предлагат все повече и повече системни за безопасност и екстри. Те има за цел да направят пътуването ни на близки и далечни разстояние по-приятно и комфортно.



Един аспект от това, за което говорим са функциите на колите, които работят с интернет. Или пък да свържем мобилния си телефон директно с колата и по този начин улесним приемането на обаждания.



Някои коли в някои държави дори мога да засекат автоматично инцидент и сами да позвънят на спешна помощ. Но се оказва, че именно тази свързаност на колите може да ги направи неподозирани устройства за наблюдение.



Свързаните автомобили



Свързан автомобил означава, че колата е свързана с интернет и може да изпраща и приема различна информация и данни. Както за предпочитанията и навиците на шофьора, така и се поддържат функции като включване на отоплението през мобилно приложение при някои производители.



Цялата информация, която събират, може да изгради доста добър профил на навиците на всеки един шофьор. И не говорим само за тези, свързани със самото шофиране. Ето защо проучване на University of New South Wales показва какви са рисковете.



За целите му изследователите са анализирали условията за поверителност на 15 марки, които продават свързани автомобили в Австралия. Така става ясно, че има пречки за потребителите да открият условията за поверителност и техния обхват.



Също така някои марки правят неточни твърдения, че определена информация не е лична, за да не се прилага върху нея законът за защита на личните данни в страната. А някои компании дори споделят данните на шофьорите с трети страни с маркетингови цели.



Рисковете



Според The Conversation, с цялата тази и друга лична информация, която се събира от колите, може да бъде злоупотребено. Така например може да стане достояние на застрахователи и брокери, без знанието на конкретния човек. Също така попаднали в грешните ръце, тези данни могат да улеснят престъпления като преследване и грабежи.



От The Conversation твърдят, че специално за Австралия тези данни мога да послужат за неоправдано полицейско или правителствено наблюдение. През 2023 г. например от Mozilla Foundation са анализирали условията за поверителност на свързаните автомобили в САЩ.



Те са открили много проблеми в тях и дори са нарекли свързаните автомобили "кошмар за поверителните данни на колела". Но да се върнем на изследването за колите в Австралия. Една от големите опасности е, че свързаните автомобили събират информация за точното местоположение на колата и местата, които е посещавала през деня.



Тя не е свързана директно със собственика. Но ако въпросната карта бъде съпоставена с домашния, служебния адрес или историята на местоположенията на мобилния телефон на човека, то може да бъде направена връзката.



Проучването на условията за поверителност на продаваните в Австралия свързани автомобили показва също така, че те са доста трудни за намиране. Просто защото, за да достигне до същинската част, човек трябва да премине през няколко доста дълги документа. Затова са степенували колко лесно е човек да достигне до тях. Оказва се, че на марки като Ford, Honda, Hyundai, Tesla, Toyota и Volvo човек най-лесно може да се информира за условията за поверителност.



Докато при марки, които продават свързани автомобили в Австралия, като Mazda, Kia, Mercedes-Benz, GWM и Audi това е много по-трудно. Според The Conversation, цитиран от lifestyle.bg, заради чувствителния характер на цялата информация, която свързаните автомобили събират, автомобилните компании не трябва да я използват без активно и изрично съгласие. Което също така да бъде напълно информирано. Но се оказва, че повечето марки, които са попаднали в доклада за Австралия, казват, че я използват за недефинирани маркетингови цели.