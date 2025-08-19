Digi24.
Правителството иска промяната да намали разхищението на храна. Според властите там, 23 милиона тона храна се изхвърлят годишно по време на празниците. Успоредно с това, туристическите агенти казват, че туристите, които наистина искат почивки с включени всички услуги, могат да отидат в България, близо до дома , или до екзотична дестинация, като например Карибите.
Светът се стреми към ол инклузив, иначе няма да е изгодно да се ходи в Турция. Разбира се, аз предпочитам пакет с възможно най- " пълен избор“ . Властите сега обмислят премахването на системата "ол инклузив“ в хотелите, за да намалят разхищението на храна. Голяма част от храната преди се озоваваше в кошчето.
Андреа Кръчунеску, журналист на Digi24: В Турция годишно се изхвърлят 23 милиона тона храна. 35% от плодовете и зеленчуците се озовават в кошчето, а 12 милиона хляба се изхвърлят ежедневно. Също така, половината от храната за закуска отива директно в кошчето . Ако предложението стане реалност, туристическите агенции вече имат алтернативи. Флорин Йонеску, туристически агент: Можем да изберем добро съотношение цена-качество при българите или, ако искаме да усетим екзотика, да отидем на Карибите. Има хотели с ол инклузив в Доминиканската република, Куба , а също и в Мексико. Има варианти и на румънското крайбрежие.
Юлия Станчу, журналист на Digi24: Сега , в разгара на летния сезон , тук, край морето, за 5 нощувки в 3-звезден хотел на база "ол инклузив“ , семейство с две деца ще плати 4150 леи . В луксозни 4-5-звездни хотели същата почивка може да достигне 10 хиляди леи. Докато туристите не се убедят в качеството на нашите ол инклузив услуги, хотелиерите по крайбрежието се оплакват , че имат един от най-лошите сезони през последните години.
