ЗАРЕЖДАНЕ...
Сидни Суини се шири в имение за 13,5 млн. долара
©
Парче крайбрежен лукс
Най-новото придобиване на Сидни Суини е имение на брега на океана за 13,5 милиона долара, разположено само на половин час от Кий Уест. Сгушено сред палми с разкошна гледка към водата, имотът съчетава уединение с райско кътче.
Разположена на 717 квадратни метра, двуетажната резиденция се гордее с шест спални и осем бани, предлагащи едновременно комфорт и величие. Луксозните детайли изобилстват от винарска стая с 520 бутилки и 330-галонен аквариум до тавани, подобни на катедрали, махагонови врати и прозорци от пода до тавана, които заливат интериора с естествена светлина и рамкират океанските гледки.
Удобства в курортен стил
Външното пространство е предназначено за отдих и забавление. Отопляемият басейн с бар е с изглед към океана, а частна катерачна станция осигурява директен достъп до водата. Към дългия списък с удобства се добавят и зала за игри, напълно оборудвана фитнес зала, отопляемо джакузи и покрит паркинг, които превръщат това имение в самостоятелно убежище.
Комбинацията от тропическа обстановка и най-съвременни характеристики прави имота идеално място за актрисата, позволявайки ѝ да се отпусне от светлината на прожекторите, докато се наслаждава на спокойния начин на живот във Флорида.
Разрастващо се портфолио от имоти
Тази покупка е четвъртият дом на Сидни само за няколко години, с което общите ѝ недвижими имоти достигат над 23 милиона долара. Тя за първи път стъпи на пазара през 2021 г. с резиденция в стил Тюдор в Лос Анджелис на стойност 3 милиона долара. През 2022 г. тя изкупи обратно дома на прабаба си, семейна реликва, изпълнена с история. Миналата година тя отново се разшири да купува, придобивайки имение Бел Еър за 6,2 милиона долара, разположено на площ от 1,25 акра с пет спални, четири бани и басейн.
Всеки имот разказва различна история – от наследство до холивудски блясък и крайбрежен лукс. Заедно те отразяват острия поглед на Сидни Суини за инвестиции и нейния развиващ се личен стил, пише News18.
Още по темата
/
Графа полетя
15.08
bTV заменя Бесте Сабри
15.08
Още от категорията
/
Почина Димитър Христов
11.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Принц Уилям с исторически ход!
22:07 / 16.08.2025
Неочаквана изненада през лятото за една зодия
14:54 / 16.08.2025
Маги Джанаварова е катастрофирала
13:49 / 16.08.2025
Бивш Ерген: Такова нещо не е правено досега в България!
12:12 / 16.08.2025
След емоционално гласуване Сузана напусна "Диви и красиви"
12:09 / 16.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.