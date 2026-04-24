Земетресение с магнитуд 5,8 е регистрирано в района на гръцкия остров Крит. Това съобщи Евросредиземноморският сеизмологичен център.

Трусът е станал в 6:18 ч. местно (и българско) време на дълбочина от 10 км.

Епицентърът му е локализиран на 14 км източно от град Йерапетра и на 78 км югоизточно от град Ираклион.

През последния месец сеизмичната активност в района на остров Крит остава умерено висока, като са регистрирани десетки трусове, повечето от които в морската акватория около острова.

Последният силен трус бе на 19 април, когато бе регистрирано земетресение с магнитуд между 4,6 и 4,8 в източната част на Крит.