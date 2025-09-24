ЗАРЕЖДАНЕ...
Симптоми, които никога не трябва да игнорирате
Болка в гърдите
Обадете се незабавно на спешния телефон. Може да имате инфаркт или друго сериозно медицинско събитие, като белодробна емболия (запушване на артерия в белия дроб). Типичните симптоми на инфаркт включват силен натиск или стягане в гърдите; смачкваща болка, която се разпространява към врата, челюстта, лявата ръка или гърба; и болка, придружена от задух, изпотяване, замаяност или гадене.
Тазова болка
Силната нова тазова болка може да е признак на апендицит или, при жените, на руптура на киста на яйчника или ранна извънматочна бременност.
Внезапно силно главоболие
Потърсете незабавна помощ, ако получите главоболие, което е най-силното, което някога сте изпитвали, или ако болката е придружена от треска, повръщане, скованост, гърчове, обрив, зрителни нарушения, проблеми с говора или слабост. Може да имате инсулт или инфекция на мозъка, като например менингит. Потърсете медицинска помощ и след всяка травма на главата, която може да причини сътресение или животозастрашаващо подуване на мозъка.
Силна или постоянна коремна болка
Ако коремната болка е силна, продължава или е придружена от симптоми като треска, коремна чувствителност или кръв в изпражненията, може да имате сериозен медицински проблем (например апендицит, дивертикулит или панкреатит), който изисква незабавна медицинска помощ.
Болка в очите
Посетете очен лекар за оценка, ако получите директен удар в окото, имате пронизваща болка в окото, окото ви се зачерви заедно с болка, зрението ви е нарушено или виждате внезапни светлинни проблясъци. Тези симптоми могат да показват сериозен очен проблем, като например инфекция, глаукома, отлепване на ретината или възпаление вътре в окото (ирит или увеит).
