Повечето видове болка могат да се овладеят без посещение на лекар. Някои видове обаче изискват незабавно внимание от обучен медицински персонал, предаде Harvard Health Publishing.Обадете се незабавно на спешния телефон. Може да имате инфаркт или друго сериозно медицинско събитие, като белодробна емболия (запушване на артерия в белия дроб). Типичните симптоми на инфаркт включват силен натиск или стягане в гърдите; смачкваща болка, която се разпространява към врата, челюстта, лявата ръка или гърба; и болка, придружена от задух, изпотяване, замаяност или гадене.Силната нова тазова болка може да е признак на апендицит или, при жените, на руптура на киста на яйчника или ранна извънматочна бременност.Потърсете незабавна помощ, ако получите главоболие, което е най-силното, което някога сте изпитвали, или ако болката е придружена от треска, повръщане, скованост, гърчове, обрив, зрителни нарушения, проблеми с говора или слабост. Може да имате инсулт или инфекция на мозъка, като например менингит. Потърсете медицинска помощ и след всяка травма на главата, която може да причини сътресение или животозастрашаващо подуване на мозъка.Ако коремната болка е силна, продължава или е придружена от симптоми като треска, коремна чувствителност или кръв в изпражненията, може да имате сериозен медицински проблем (например апендицит, дивертикулит или панкреатит), който изисква незабавна медицинска помощ.Посетете очен лекар за оценка, ако получите директен удар в окото, имате пронизваща болка в окото, окото ви се зачерви заедно с болка, зрението ви е нарушено или виждате внезапни светлинни проблясъци. Тези симптоми могат да показват сериозен очен проблем, като например инфекция, глаукома, отлепване на ретината или възпаление вътре в окото (ирит или увеит).