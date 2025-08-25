ЗАРЕЖДАНЕ...
Синоптици: Утре сутрин ще замирише на зима! Очакват се температури около нулата!
Минималната температура в покрайнините на София ще се понижи до около 5°С, информират от Meteo Balkans.
В Трънско (и не само там) се очакват и дори по-ниски стойности (0°- 2°С) с условия за слани.
